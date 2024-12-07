Херсонес и Алупкинский музей-заповедник запустили совместную выставку

5 декабря в выставочном павильоне «Садовый домик» Воронцовского дворца была открыта выставка «Алупкинский парк. Взгляд сквозь века», приуроченная к двухсотлетнему юбилею знаменитого парка, сообщает пресс-служба музея-заповедника «Херсонес Таврический».





На торжественной церемонии присутствовали директор Алупкинского музея-заповедника Александр Балинченко и главный хранитель музея-заповедника «Херсонес Таврический» Наталия Леонидовна Демиденко.





От музея-заповедника «Херсонес Таврический» на выставке представлена чернолаковая гидрия IV века до н. э., которая на протяжении десятилетий была незаменимым экспонатом античного зала музея. Она была найдена во время исследований склепа 1012, проводившихся первым заведующим раскопками и по совместительству директором Херсонесского музея Карлом Казимировичем Косцюшко-Валюжиничем в 1899 году.





Также на выставке представлены предметы из коллекции Алупкинского музея-заповедника, включая чертежи и произведения живописи, графики и фотографии, которые иллюстрируют эволюцию парка.





Экспозиция будет доступна для посетителей до 13 февраля 2025 года.









Фото: Предоставлено пресс-службой музея-заповедника «Херсонес Таврический»