7 декабря в Музее Победы пройдет концертный марафон «Не забывайте...», в котором примут участие лауреаты конкурса «Журавли Победы», а также популярные исполнители и детские коллективы, сообщает пресс-служба музея.





На сцене Зала Полководцев выступят юные вокалисты в сопровождении эстрадно-симфонического оркестра под руководством Евгения Олейникова. Вместе с ними на сцену выйдут такие группы, как «Непоседы» и «Волшебники двора», а также известные артисты, среди которых Даниил Данилевский, Екатерина Линковская, Давид Хиникадзе, Настасья Комарова и другие.





В программу войдут популярные песни из альбомов «Главные детские песни» и любимые советские композиции, включая «Катюшу», «Дорогу на Берлин», «Поклонимся великим тем годам».





Мероприятие также станет важной вехой для проекта «Лица Победы», в рамках которого будут представлены новые истории участников Великой Отечественной войны.





Гостями концерта станут Герои Советского Союза и Герои России, участники СВО и их семьи.









Фото: Предоставлено пресс-службой Музея Победы