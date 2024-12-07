В Париже открылся 10-й салон русской книги

В Российском духовно-культурном православном центре в Париже прошел 10-й салон русской книги «Русская литература», приуроченный к завершению юбилейного года Пушкина. В своем выступлении посол России во Франции Алексей Мешков отметил значение события как очередной шаг к укреплению позиций русского языка, сообщает ТАСС.





Салон на протяжении десяти лет демонстрирует мощное влияние русской литературы на международную культурную арену, не поддаваясь политическим вызовам, отметил российский посол. Также он подчеркнул роль Пушкина как основателя современного русского языка.





Глава дипмиссии заметил: «Говорить по-русски — означает говорить на пушкинском языке. Достоевский настаивал на том, что вся последующая великая русская литература «вышла прямо из Пушкина». Именно он проложил дорогу творчеству Гоголя, Тургенева, Толстого, Достоевского и Чехова, литературе, которая по праву стала не только достоянием русской культуры, но и важнейшим моментом духовного развития человечества».





О том, что салон стал важным вкладом в российско-французские культурные отношения, также рассказала представитель посольства РФ во Франции Анна Котлова. Неповторимая атмосфера салона делает его незабываемым мероприятием, настоящим праздником, отметила она.



















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