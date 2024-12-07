Документальный фильм о наследии Марии Тенишевой показали в Минске

В Минске состоялась премьера фильма «Культурный код Марии Тенишевой», созданного по инициативе Благотворительного фонда имени братьев Могилевцевых. Как передает ТАСС, картина объединила все аспекты творчества выдающейся меценатки и художницы.





Фильм показывает, как имение княгини в Талашкине стало важным центром русской культуры наравне с Абрамцевым, благодаря её сотрудничеству с такими выдающимися художниками, как Михаил Врубель, Константин Коровин и Николай Рерих.





Съёмки проходили в Москве, Санкт-Петербурге, Брянске и Смоленске. В картине подчёркнута роль Тенишевой в популяризации русского искусства за рубежом, отражена ее многогранная творческая деятельность и культурные инициативы, включая журнал «Мир искусства» и художественную студию в Петербурге.









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