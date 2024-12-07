В Михайловском замке Русского музея представили работу Покраса Лампаса

В Русском музее открыт новый экспозиционный объект — произведение художника Покраса Лампаса «Connecti0n <—> Связь». Автор подарил свою работу музею: она размещена в Западном павильоне Михайловского замка, сообщается в ТГ-канале Русского музея.





На церемонии открытия присутствовали заместитель генерального директора Анна Цветкова и заведующий отделом новейших течений Александр Боровский.





Автор отметил, что его работа является переосмыслением письменности через призму технологий.





Произведение было создано специально для выставки «Весть», проходившей с 6 августа по 14 ноября этого года. Музей принял решение перенести его в здание Кордегардии для постоянного экспонирования.