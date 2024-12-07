В Оружейной палате представлено коронационное платье императрицы Александры Федоровны

В Оружейной палате Московского Кремля вновь выставлено коронационное платье императрицы Александры Федоровны, супруги Николая I. Облачение, созданное для коронации, которая состоялась 22 августа 1826 года, было возвращено в экспозицию 6 декабря 2024 года после реставрационных работ, сообщает пресс-служба Музеев Московского Кремля.





Платье выполнено из легкой серебряной парчи и украшено объемной вышивкой серебряной нитью и блестками в виде венков из лилий и роз.





Наряд состоит из двух частей: основной части с колоколообразной юбкой и верхней распашной детали, напоминающей жилет со шлейфом. Такой стиль, известный как «русское» платье, стал обязательным элементом парадного гардероба при дворе начиная с XIX века.





До реставрации вышивка и декоративные элементы платья были сильно повреждены: объемные цветочные венки деформировались, некоторые детали оказались утрачены. Перед реставраторами стояла сложная задача по восстановлению уникального орнамента и укреплению вышивки.





В ходе работ специалисты реконструировали пояс платья, утраченное кружево шлейфа и декоративный орнамент по его краю. Примером для пояса послужил аналогичный элемент из коллекции музея-заповедника «Гатчина». Новый пояс изготовили из шелка, близкого по цвету и текстуре к оригиналу.









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