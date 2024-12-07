В Донецке завершились «Прокофьевские музыкальные ассамблеи»

В Донецке завершился ежегодный фестиваль «Прокофьевские музыкальные ассамблеи», в котором приняли участие преподаватели и выпускники творческих вузов, а также представители Ростовской государственной консерватории имени Рахманинова. Программа включала концерты, круглые столы и открытые дискуссии, сообщает Минкультуры России на официальном сайте.





Мероприятия проходили на базе Донецкой государственной музыкальной академии имени С.С. Прокофьева и Донецкой филармонии.





В рамках программы прошли занятия для студентов и преподавателей Донецкой Народной Республики. Открытые уроки охватили такие направления, как игра на флейте, баяне, фортепиано, бас-гитаре, контрабасе, альте и оперное пение.





Культурно-просветительская часть включала дискуссии, посвященные традициям Гнесинской школы, особенностям джазового искусства и вокального исполнения.









Фото: сайт Минкультуры России