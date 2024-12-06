Мариинский театр представит в Белоруссии оперу «Хованщина»

Мариинский театр впервые выступит на сцене Большого театра Белоруссии.



Российский коллектив представит 8 декабря оперу «Хованщина». Постановка пройдет под управлением народного артиста России Валерия Гергиева, сообщает пресс-служба театра.



Отмечается, что «Хованщина» будет исполнена в рамках культурной программы празднования 25-летия Договора о создании Союзного государства. Показ продолжит масштабное празднование 185-летие со дня рождения Модеста Мусоргского.



«Крупный юбилей в мире музыки Мариинский отмечает специальными событиями в течение всего года», — рассказали в театре.



Главные партии в спектакле в монументальной постановке Леонида Баратова исполнят Юлия Маточкина, Станислав Трофимов, Михаил Петренко, Сергей Скороходов, Евгений Акимов, Владислав Сулимский, Андрей Зорин.









Фото: Наташа Разина/пресс-служба Мариинского театра