Мариинский театр представит в Белоруссии оперу «Хованщина»

06.12.2024

Мариинский театр представит в Белоруссии оперу «Хованщина»
Мариинский театр впервые выступит на сцене Большого театра Белоруссии.

Российский коллектив представит 8 декабря оперу «Хованщина». Постановка пройдет под управлением народного артиста России Валерия Гергиева, сообщает пресс-служба театра.

Отмечается, что «Хованщина» будет исполнена в рамках культурной программы празднования 25-летия Договора о создании Союзного государства. Показ продолжит масштабное празднование 185-летие со дня рождения Модеста Мусоргского.

«Крупный юбилей в мире музыки Мариинский отмечает специальными событиями в течение всего года», — рассказали в театре.

Главные партии в спектакле в монументальной постановке Леонида Баратова исполнят Юлия Маточкина, Станислав Трофимов, Михаил Петренко, Сергей Скороходов, Евгений Акимов, Владислав Сулимский, Андрей Зорин.


Фото: Наташа Разина/пресс-служба Мариинского театра