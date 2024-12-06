Объявлены лауреаты премии имени Эдуарда Успенского «Большая сказка»

Стали известны имена лауреатов пятого сезона премии «Большая сказка» имени Эдуарда Успенского.



Премия присуждается за произведения для детей до 12 лет в номинациях «Сказка и «Веселый учебник», передает пресс-служба Министерства культуры России.



Отмечается, что в этом году на соискание премии поступило 248 заявок. Лауреатами в номинации «Сказка» стали Валентина Дегтева (1-е место, «Чудесная мастерская у бобровой запруды»), Ника Свестен (2-е место, «Калан, звезда и кок Калоша», Денис Макурин (3-е место, «Будь, что не бывает»).



Игорь Жуков отмечен призом председателя жюри в номинации «Сказка» за книгу «Неделовой медведь».



В номинации «Веселый учебник» лауреатом стала Елена Бурак, автор книги «Лицей «Морская миля». Зуля Стадник отмечена призом Детского радио за книгу «Пес Абрикос изучает и запоминает».



Премия имени Эдуарда Успенского присуждается с 2020 года для поощрения писателей, создающих художественные и научно-популярные произведения, прививающие любовь к литературе и способствующие приобщению детей к чтению.