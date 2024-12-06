Объявлены лауреаты премии имени Эдуарда Успенского «Большая сказка»

06.12.2024

Объявлены лауреаты премии имени Эдуарда Успенского «Большая сказка»
Стали известны имена лауреатов пятого сезона премии «Большая сказка» имени Эдуарда Успенского.

Премия присуждается за произведения для детей до 12 лет в номинациях «Сказка и «Веселый учебник», передает пресс-служба Министерства культуры России.

Отмечается, что в этом году на соискание премии поступило 248 заявок. Лауреатами в номинации «Сказка» стали Валентина Дегтева (1-е место, «Чудесная мастерская у бобровой запруды»), Ника Свестен (2-е место, «Калан, звезда и кок Калоша», Денис Макурин (3-е место, «Будь, что не бывает»).

Игорь Жуков отмечен призом председателя жюри в номинации «Сказка» за книгу «Неделовой медведь».

В номинации «Веселый учебник» лауреатом стала Елена Бурак, автор книги «Лицей «Морская миля». Зуля Стадник отмечена призом Детского радио за книгу «Пес Абрикос изучает и запоминает».

Премия имени Эдуарда Успенского присуждается с 2020 года для поощрения писателей, создающих художественные и научно-популярные произведения, прививающие любовь к литературе и способствующие приобщению детей к чтению.