В Москве 7 декабря стартует проект «Зал Зарядье — детям».



Откроет проект спектакль «Волшебная одиссея: путешествие оркестра в созвездии Большой Валторны». В программе проекта будут представлены мультимедийные, музыкально-театральные спектакли, симфонические, органные, джазовые концерты.



«В рамках III Московского зимнего фестиваля «Зарядье» 7 декабря состоится возвращение на сцену крупнейшего проекта Зала — «Волшебная одиссея: путешествие оркестра в созвездии Большой Валторны». Это симфонический спектакль в интерактивной форме, который объединяет буффонаду театра «Странствующие куклы господина Пэжо», яркую режиссуру, воздушную акробатику и компьютерную графику с мастерством музыкантов Московского государственного симфонического оркестра под управлением Ивана Рудина», — рассказали организаторы.



Музыкальные представления проекта, отметили устроители, будут знакомить юных слушателей с музыкой русских, зарубежных композиторов в интересной форме.









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