Путин поприветствовал участников фестиваля «Время выбрало нас»

Президент России Владимир Путин направил приветствие гостям и участникам фестиваля баллады специальной военной операции «Время выбрало нас».



Глава государства отметил, что «Время выбрало нас» — важная и востребованная инициатива, укрепляющая связь времен и поколений, служащая патриотическому воспитанию молодежи.



«Дорогие друзья, мы по праву гордимся яркой, богатой палитрой музыкальных произведений, посвященных ратным страницам истории Отечества, подвигам наших отцов, дедов и прадедов. Это уникальное культурное, духовное достояние укрепляет связь времен и поколений, служит патриотическому воспитанию молодежи. И потому считаю ваш проект важной и востребованной инициативой, достойно продолжающей замечательные традиции военной песни, которая в нашей стране пользуется искренней любовью и никого не оставляет равнодушным», — говорится в обращении президента.



Владимир Путин отметил, что музыкальные произведения, которые прозвучат на гала-концерте фестиваля, имеют особую ценность, поскольку их авторами являются участники и ветераны специальной военной операции, жены, матери, близкие героев.



«В талантливых, идущих от сердца песнях правдиво, без прикрас рассказывается о том, что дорого каждому человеку: о верных друзьях и товарищах, о мужестве и благородстве, о любви к Родине. Уверен, что нынешнее мероприятие пройдет на высоком творческом и организационном уровне, станет большим запоминающимся событием и для гостей, и для исполнителей. Желаю вам успехов и всего самого доброго», — сказал президент.









Фото: пресс-служба Кремля