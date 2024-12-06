В Донецке открыли первую модельную библиотеку

В Донецке открылась первая модельная библиотека, сообщает пресс-служба Минкультуры России.



Учреждение открылось на базе центральной городской библиотеки МБУ «Централизованная библиотечная система для взрослых города Донецка», которая была модернизирована в рамках нацпроекта «Культура». Библиотека теперь стала пространством, которое не только предоставляет доступ к информации и знаниям, но и создает все условия для обучения и саморазвития, работы и досуга.



Новое пространство включает литературное кафе, зоны для чтения, проведения мастер-классов, лекций, выставок, телемостов и других мероприятий. В учреждении созданы условия для слепых и слабовидящих посетителей.



Библиотека планирует партнерство с культурными организациями города и регионов России.









Фото: пресс-служба Минкультуры России