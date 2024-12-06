В Москве пройдет XI Международный фестиваль «Дни короткометражного кино»

В Москве пройдет XI Международный фестиваль «Дни короткометражного кино»

06.12.2024

В Москве пройдут Дни короткометражного кино.

XI Международный фестиваль пройдет с 14 по 21 декабря. Жюри кинофестиваля возглавит народный артист России, художественный руководитель «Театра на Малой Ордынке» Евгений Герасимов, передает пресс-служба фестиваля.

В рамках фестиваля будет представлена образовательная, деловая, внеконкурсная и другие программы. 

В шорт-лист вошли 10 игровых, 7 анимационных, 5 нейросетевых фильмов из России, Белоруссии, Ирана, Кыргызстана, Латвии, Эквадора, Франции.

Откроется фестиваль 14 декабря в театре «Одеон». 


Фото: Pixabay.com