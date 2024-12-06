В Москве пройдет XI Международный фестиваль «Дни короткометражного кино»

В Москве пройдут Дни короткометражного кино.



XI Международный фестиваль пройдет с 14 по 21 декабря. Жюри кинофестиваля возглавит народный артист России, художественный руководитель «Театра на Малой Ордынке» Евгений Герасимов, передает пресс-служба фестиваля.





В рамках фестиваля будет представлена образовательная, деловая, внеконкурсная и другие программы.



В шорт-лист вошли 10 игровых, 7 анимационных, 5 нейросетевых фильмов из России, Белоруссии, Ирана, Кыргызстана, Латвии, Эквадора, Франции.



Откроется фестиваль 14 декабря в театре «Одеон».









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