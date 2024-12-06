Музей Победы начал прием заявок на V Международный фестиваль Правильного кино

Музей Победы объявил о старте приема заявок на V Международный фестиваль Правильного кино.



Кинофорум пройдет с 30 апреля по 10 мая 2025 года в Москве и других регионах. Основной площадкой смотра станет Музей Победы на Поклонной горе, показы также пройдут в региональных музеях, учреждениях культуры, школах, детских центрах.



Для участия в конкурсной программе принимаются картины из регионов России, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья. Заявки принимаются в категориях: игровые полнометражные ленты, документальные, анимационные и короткометражные фильмы, специальные репортажи.









Фото: пресс-служба Музея Победы