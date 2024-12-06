Музей Победы начал прием заявок на V Международный фестиваль Правильного кино

Премия присуждается за произведения для детей до 12 лет в номинациях «Сказка и «Веселый учебник».
В программе проекта будут представлены мультимедийные, музыкально-театральные спектакли, симфоническ...
Глава государства отметил, что «Время выбрало нас» — важная и востребованная инициатива, укрепляющая...
Учреждение открылось на базе центральной городской библиотеки МБУ «Централизованная библиотечная сис...
Фестиваль пройдет с 14 по 21 декабря.
Премия присуждается за произведения для детей до 12 лет в номинациях «Сказка и «Веселый учебник».
В программе проекта будут представлены мультимедийные, музыкально-театральные спектакли, симфоническ...
Глава государства отметил, что «Время выбрало нас» — важная и востребованная инициатива, укрепляющая...
Учреждение открылось на базе центральной городской библиотеки МБУ «Централизованная библиотечная сис...
Фестиваль пройдет с 14 по 21 декабря.
Кинофорум пройдет с 30 апреля по 10 мая в Москве и других регионах.
Мероприятие пройдет 10 и 11 декабря при участии композиторов, поэтов — всех, кого интересует тема пр...
В основу постановки легла история, описанная в Ветхом Завете в Книге Иова.
Мероприятие пройдет 14 и 15 декабря в загородном клубе «Репино-Ленинское» и объединит ведущие петерб...
Отремонтированное пространство для детей открылось в ДК «Горняк» города Днепрорудное.
Пианистка выступит с Академическим симфоническим оркестром под управлением Павла Бубельникова.
Выставка открылась в Музее декоративно-прикладного и народного искусства.
В завершение мероприятия прошел концерт Московского джазового оркестра под руководством саксофониста...
Организатором выступает Росконцерт.
Съемки будут проходить в киностудии «Ливсден» в пригороде Лондона.
Победители были определены в пяти номинациях экспертным советом в составе более 30 представителей от...
Участие в конкурсе могут принять ученики музыкальных заведений в возрасте от 7 до 18 лет.
Заявки на участие в смотре отправили девять стран — Россия, Беларусь, Азербайджан, США, Великобритан...
В этом году в программу смотра вошли 70 фильмов из 17 стран мира.
Региональные центры уже открыты в Нижнем Новгороде, Рязани, Ижевске, Красноярске, Воронеже, Кирове, ...
06.12.2024