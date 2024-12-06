Эксперты музыкальной индустрии проведут серию дискуссий в Москве

В Москве пройдет серия паблик-токов с участием экспертов музыкальной индустрии.



Мероприятие пройдет 10 и 11 декабря при участии композиторов, поэтов — всех, кого интересует тема продвижения музыкального контента и защиты авторских и смежных прав. Организатором встреч выступает Российский музыкальный союз.



В программу паблик-токов вошли дискуссии «Использование авторских и смежных прав композиторов, поэтов, исполнителей, изготовителей фонограмм. Работа в соавторстве», «Плагиат или вдохновение? Как отличить одно от другого в музыке?», «Как продвигать творчество в сети Интернет и выйти на цифровые площадки. Секреты работы с музыкальными издательствами», «Секреты создания детской песни» и другие темы.



Дискуссии пройдут в рамках Всероссийского профессионального конкурса-фестиваля современных композиторов и поэтов на создание песен для детей «Мелодия детства».