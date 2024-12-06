Валерий Фокин представит камерный спектакль «Иов» в Александринке

06.12.2024
Президент Александринского театра народный артист России Валерий Фокин 6 декабря представит камерный спектакль «Иов» на сюжет из Священного Писания.
Премьера пройдет в Царском фойе, передает пресс-служба театра.
В основу постановки легла история, описанная в ветхозаветной Книге Иова.
«История Иова — праведника, подвергшегося жестоким испытаниям со стороны того, кому верно служил, рассказывается в диалогах главного героя со своими друзьями. Каждый из них дает свое объяснение причин, по которым его друга постигли фатальные несчастья, предлагает свой выход», — рассказали в театре.
Авторы постановки, обращаясь к библейскому сюжету, поднимают вопросы, которые каждый человек задает себе на протяжении жизни.
В спектакле задействованы Иван Ефремов, Александр Поламишев, Дарья Ванеева, Николай Мартон.
Фото: Pixabay.com