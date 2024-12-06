Санкт-Петербургская ярмарка искусства «1703» проведет зимний маркет

Загородный клуб «Репино-Ленинское» и Санкт-Петербургская ярмарка искусства 1703 проведут зимний маркет современного искусства.



Мероприятие пройдет 14 и 15 декабря в загородном клубе «Репино-Ленинское» и объединит ведущие петербургские галереи, художников, коллекционеров и ценителей актуального искусства.



Организаторы отметили, что предстоящий маркет предоставит посетителям возможность погружения в мир петербургской арт-сцены. Произведения современных художников представят петербургские галереи, участвовавшие в предыдущих выпусках ярмарки. В их числе DiDi Gallery, Inloco open storage, MAISON25, Marina Gisich Gallery, masters digital gallery, MYTH Gallery, NAMEGALLERY, Pop-Up Gallery, Space Four Concept Store, ZERNOGALLERY, «Из профессорской квартиры» by KGallery.



«На стендах будут представлены произведения, созданные в самых разных техниках — от живописи, скульптуры и графики до фотографии и вышивки. Вы сможете открыть для себя новые имена, выбрать подарки близким и пополнить свою коллекцию работами Григория Майофиса, Вадима Михайлова, Егора Федоричева, Саши Браулова, Родиона Китаева, Максима Имы, Алисы Спотс, Ирен Мусиной, Полины Захариной, Сергея Бояринцева, Дани Акулина, Сергея Хеато, Турбена, Сергея Щербакова, Александра Черногривова и других», — указано в анонсе.









Фото предоставлено организатором