Ольга Любимова: в Запорожской области открылся Детский центр музея-заповедника «Кижи»

Музей-заповедник «Кижи» открыл Детский музейный центр в Запорожской области.



Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова в Telegram.



«Полностью отремонтированное пространство для ребят появилось в ДК «Горняк» города Днепрорудное. Из Петрозаводска сюда привезли новую мебель и оборудование, а также театр теней по мотивам русских народных сказок и шлем виртуальной реальности, с помощью которого можно совершить полет над островом Кижи», — указано в сообщении министра.



По словам главы Минкультуры, к открытию центра была подготовлена выставка-игра «Конь-огонь», включающая красочные панно в стиле русского лубка, и интерактивные модули, позволяющие детям узнать историю святых Фрола и Лавра и получить другие знания.



«От сотрудников и партнеров музея-заповедника «Кижи» для юных посетителей Детского центра приехали книги, раскраски, принадлежности для рисования, расходные материалы для мастер-классов, сувениры и вкусные гостинцы. Работники Дома культуры «Горняк» в этом году приезжали на стажировку в «Кижи», а сейчас музей продолжает серию семинаров по музейному делу для коллег из Запорожской области», — рассказала Ольга Любимова.









Фото: t.me/olga_b_lyubimova