Бахрушинский музей представил в Туле выставку «Народный костюм на театральной сцене»

В Туле открылся выставочный проект Бахрушинского музея «Народный костюм на театральной сцене», передает пресс-служба музея.



Выставка открылась в Музее декоративно-прикладного и народного искусства и демонстрирует связь отечественного театра с русским народным искусством, влияние эстетики жанра на прославленных театральных художников, чьи работы хранятся в музее.



«Бахрушинский театральный музей представляет на тульской земле уникальные экземпляры как оригинального, так и стилизованного народного костюма, созданные в разные периоды для знаменитых постановок сказок «Снегурочка» А. Н. Островского, «Золотой петушок» и «Жар-птица» А. С. Пушкина на музыку Чайковского, Римского-Корсакова, Стравинского. Предметный ряд дополнен эскизами костюмов и декораций, выполненными легендарными художниками И. Я. Билибиным, К. А. Коровиным, Н. С. Гончаровой, Ф. Ф. Федоровским, М. В. Кожиным», — говорится в анонсе.



Посмотреть выставку можно до 3 марта 2025 года.









Фото предоставлено организатором