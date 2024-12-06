В Бразилии завершились «Русские сезоны»

Мероприятие пройдет 10 и 11 декабря при участии композиторов, поэтов — всех, кого интересует тема пр...
В основу постановки легла история, описанная в Ветхом Завете в Книге Иова.
Мероприятие пройдет 14 и 15 декабря в загородном клубе «Репино-Ленинское» и объединит ведущие петерб...
Отремонтированное пространство для детей открылось в ДК «Горняк» города Днепрорудное.
Пианистка выступит с Академическим симфоническим оркестром под управлением Павла Бубельникова.
Мероприятие пройдет 10 и 11 декабря при участии композиторов, поэтов — всех, кого интересует тема пр...
В основу постановки легла история, описанная в Ветхом Завете в Книге Иова.
Мероприятие пройдет 14 и 15 декабря в загородном клубе «Репино-Ленинское» и объединит ведущие петерб...
Отремонтированное пространство для детей открылось в ДК «Горняк» города Днепрорудное.
Пианистка выступит с Академическим симфоническим оркестром под управлением Павла Бубельникова.
Выставка открылась в Музее декоративно-прикладного и народного искусства.
В завершение мероприятия прошел концерт Московского джазового оркестра под руководством саксофониста...
Организатором выступает Росконцерт.
Съемки будут проходить в киностудии «Ливсден» в пригороде Лондона.
Победители были определены в пяти номинациях экспертным советом в составе более 30 представителей от...
Участие в конкурсе могут принять ученики музыкальных заведений в возрасте от 7 до 18 лет.
Заявки на участие в смотре отправили девять стран — Россия, Беларусь, Азербайджан, США, Великобритан...
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Выставка откроется 18 декабря и объединит значимые произведения русских авангардистов и связанные с ...
Виновными в мошенничестве признаны Виктор Якубов, Эмиль Намиг Оглы Гурбанов и Илья Сафонов.
Главную роль в комедии сыграет актер Нериюс Манкус, известный по ролям в сериалах «Молот ведьм» и «Н...
Выставка «Новогодний сундучок» из золотых коллекций от мануфактуры «Московская игрушка» знакомит гос...
06.12.2024