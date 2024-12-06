В Бразилии завершились «Русские сезоны»

06.12.2024

В Бразилии завершились «Русские сезоны»
В Бразилии подошел к концу фестиваль «Русские сезоны», сообщает пресс-служба Министерства культуры России.

В завершение мероприятия прошел концерт Московского джазового оркестра под руководством саксофониста, народного артиста России Игоря Бутмана. В этом году коллектив отмечает 25-летие.

Оркестр представил публике лучшие хиты джазовой музыки из более чем 10 альбомов оркестра.

«Русские сезоны» проводятся при поддержке правительства России, Министерства культуры России, Министерства культуры Бразилии и посольства России в Бразилии.


Фото: пресс-служба Минкультуры России