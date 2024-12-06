В Великом Новгороде впервые пройдет Фестиваль имени Рахманинова

В Великом Новгороде пройдет Фестиваль имени С. В. Рахманинова.



Мероприятие состоится с 13 по 15 декабря 2024 года в Новгородской областной филармонии имени А. Аренского. Организатором выступает Росконцерт, передает пресс-служба Министерства культуры России.



Отмечается, что фестиваль станет продолжением Международного юношеского конкурса имени С. Рахманинова и направлен на привлечение лауреатов международных конкурсов, предоставление молодым музыкантам возможности выступить на одной сцене с профессионалами.



Программа фестиваля включает три концерта, охватывающие различные музыкальные направления. На 13 декабря запланирован концерт «Связь поколений», на 14 декабря — «Гала-концерт звезд оперы», 15 декабря пройдет концерт техно-хора PALESTRINA «Техно-симфония. Новый взгляд на классику».









Фото: пресс-служба Минкультуры России