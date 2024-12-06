Съемки сериала о Гарри Поттере начнутся летом 2025 года

Американская компания Warner Bros. Discovery объявила о том, что съемки сериала по франшизе о Гарри Поттере стартуют летом 2025 года.



Съемки будут проходить в киностудии «Ливсден» в пригороде Лондона, где ранее снимались фильмы по той же серии книг, передает Variety.



По информации издания, шоураннер Франческа Гардинер и режиссер сериала Марк Майлод рассказали на презентации в Лондоне, что около 32 тысяч детей прошли кастинг на главные роли — Гарри, Рона и Гермионы.



Режиссером проекта выступит Марк Майлод.









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