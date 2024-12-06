V Московская Арт Премия объявила лауреатов

В Москве прошла церемония вручения V Московской Арт Премии. Мероприятие прошло в парке «Зарядье».



Победители были определены в пяти номинациях экспертным советом в составе более чем 30 представителей отрасли.



«Почетная столичная награда призвана поддержать авторов, работающих в сферах изобразительного искусства и архитектуры, театра и кинематографа, литературы и музыки. Несмотря на разные жанры, лауреатов и номинантов премии объединяют любовь к Москве, стремление приумножить ее культурное богатство и делиться с москвичами плодами вдохновенного творчества. Московская Арт Премия — это знак признательности за талантливые произведения, передающие образы, чувства, настроения и ритм жизни нашей прекрасной столицы. Пусть Москва и впредь вас воодушевляет и впечатляет», — направил приветствие участникам и гостям премии мэр Москвы Сергей Собянин.



В число лауреатов вошли Константин Звездочетов с проектом «Два князя и царь железного камня» (первое место в номинации «Изобразительное искусство и архитектура»), Франциско Инфанте и Нонна Горюнова с проектом «Порталы», Константин Батынков и Сергей Шеховцев с выставкой «Футбол».



В номинации «Литература» первое место досталось роману Алексея Варламова «Одсун». Второе место — Родиону Белецкому с романом «Чужой ребенок», третье — Анне Чухлебовой за сборник рассказов «Легкий способ завязать с сатанизмом».



В музыкальной номинации премия присуждена Центру электроакустической музыки Московской консерватории, открывшему в этом году пространство «Артемьев». На втором месте фестиваль «Импросхема» продюсера Ирины Севастьяновой, третье место занял фестиваль «Gnesin Contemporary Music Week» Татьяны Яковлевой.



В категории «Театр» премией отмечены спектакль театра «Практика» «Кровоизлияние в МОСХ», «Июльский дождь» в Музее Москвы режиссера Мурата Абулкатинова, перформанс «Русский стиль. Обряд» Марии Кафаровой и Алины Коваленко, представленный на выставке-форуме «Россия», получил третий приз.



Обладателями премии в номинации «Кино» стали кинотриптих «Безумный ангел Пиноккио» Бориса Юхананова, реализованный в рамках проекта «Театр в кино». Документальный сериал «ДК СССР. Экскурсия» отраслевой программы Росатома «Территория культуры» получил второе место. На третьем месте — авторский художественный фильм Александры Лупашко «Танцуй, Селёдка!», снятый под эгидой компании СТВ.









Фото предоставлено организатором