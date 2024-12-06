В Петербурге пройдет детский конкурс «Бывает все на свете хорошо»

06.12.2024
В Санкт-Петербурге пройдет детский композиторско-исполнительский конкурс имени Андрея Петрова «Бывает все на свете хорошо».
Участие в конкурсе могут принять ученики музыкальных заведений в возрасте от 7 до 18 лет.
По словам художественного руководителя Фонда сохранения и развития творческого наследия Андрея Петрова заслуженного деятеля искусств России Ольги Петровой, конкурс отличается огромной доброжелательностью со стороны жюри
«...потому что хочется отметить даже тех, кто, может быть, из-за волнения не очень удачно себя показал. Тут многое зависит от педагога, как он настроит ученика, но по крайней мере члены жюри стараются повернуть это волнение в доброжелательное русло», — рассказала Ольга Петрова.
В рамках конкурса запланировано также два мастер-класса.
В завершение конкурса в Академической капелле Санкт-Петербурга пройдет гала-концерт с участием Симфонического оркестра Ленинградской области.
Фото: Pixabay.com