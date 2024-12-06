Фильмы из 9 стран покажут на буддийском фестивале кино в Туве

В Кызыле открылся Международный буддийский фестиваль кино.



Участниками фестиваля станут ленты из девяти стран. Об этом сообщил президент смотра Виталий Петров.



По словам президента, заявки на участие в смотре отправили девять стран — Россия, Беларусь, Азербайджан, США, Великобритания, Казахстан, Кыргызстан, Индия и Непал.



Организаторы ставят целью популяризацию развития буддийской культуры с помощью кино.



«Это не значит, что у нас будут представлены только религиозные фильмы. Важно донести основные принципы буддизма и показать, чем живут регионы, в которых его исповедуют. <...> На фестивале мы планируем показать зрителям короткометражные, полнометражные фильмы», — сказал Петров.



Фильмом открытия фестиваля станет картина «Повесть о светлом мальчике».









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