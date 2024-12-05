В Архангельске стартовал фестиваль Arctic open

05.12.2024

В Архангельске стартовал фестиваль Arctic open
В Архангельске стартовал VIII международный кинофестиваль Arctic open.

Смотр пройдет с 5 по 8 декабря, в его программу войдут 70 фильмов из 17 стран мира, сообщила директор фестиваля Тамара Статикова.

«Сегодня мы открываем VIII международный кинофестиваль Arctic open. На фестивале всегда новое актуальное кино. В этом году 70 фильмов из 17 стран мира. У нас четыре номинации, мы вновь ввели номинацию «Фильмы для детей и юношества». И у каждой номинации свой состав жюри — опытная и представительная команда. И мы благодарны всем участникам и членам жюри за доверие и внимание к нашему северному кинофестивалю», — приводит ТАСС слова Статиковой.

На открытии смотра состоится показ картины «Крест» Сергея Дебижева. В этом году на фестивале представлено полнометражное игровое, короткометражное игровое, документальное кино, фильмы для детей и юношества.

В состав жюри фестиваля вошли режиссеры, актеры, продюсеры из России, Киргизии, Ирана, Швеции.


Фото: Pixabay.com