В Архангельске стартовал фестиваль Arctic open

05.12.2024
В Архангельске стартовал VIII международный кинофестиваль Arctic open.
Смотр пройдет с 5 по 8 декабря, в его программу войдут 70 фильмов из 17 стран мира, сообщила директор фестиваля Тамара Статикова.
«Сегодня мы открываем VIII международный кинофестиваль Arctic open. На фестивале всегда новое актуальное кино. В этом году 70 фильмов из 17 стран мира. У нас четыре номинации, мы вновь ввели номинацию «Фильмы для детей и юношества». И у каждой номинации свой состав жюри — опытная и представительная команда. И мы благодарны всем участникам и членам жюри за доверие и внимание к нашему северному кинофестивалю», — приводит
ТАСС слова Статиковой.
На открытии смотра состоится показ картины «Крест» Сергея Дебижева. В этом году на фестивале представлено полнометражное игровое, короткометражное игровое, документальное кино, фильмы для детей и юношества.
В состав жюри фестиваля вошли режиссеры, актеры, продюсеры из России, Киргизии, Ирана, Швеции.
Фото: Pixabay.com