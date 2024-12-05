В Новосибирске открылся крупнейший в стране региональный центр консервации и реставрации

На базе Новосибирской государственной областной научной библиотеки открылся крупнейший в стране региональный центр консервации и реставрации библиотечных фондов, передает пресс-служба Минкультуры России.



Отмечается, что региональные центры уже открыты в Нижнем Новгороде, Рязани, Ижевске, Красноярске, Воронеже, Кирове, Якутии, Волгограде и Саранске. Ожидается, что к 2030 году в России будет открыто 40 таких центров. Координатором выступает Российская государственная библиотека, которая занимается оснащением центров базовым современным консервационным оборудованием, осуществляет методическую и консультационную помощь, проводит обучение сотрудников.



Центр в Новосибирске стал крупнейшим в стране по объему оборудования, количеству сотрудников, оснащению и площади. Учреждение полностью оснащено современным оборудованием, лабораториями, пространствами для научной и образовательной деятельности.



«Появление реставрационного центра открывает массу перспектив для отрасли и выводит культурную повестку региона на качественно новый уровень. Реставрационный центр сможет сохранять не только библиотечные фонды, но и книги всех культурных институций региона, музеев, архивов, частных коллекционеров. А это наша главная миссия — сохранение и предоставление обществу бесценных документов», — рассказал главный директор Российской государственной библиотеки, президент Российской библиотечной ассоциации Вадим Дуда.









Фото: пресс-служба Минкультуры России