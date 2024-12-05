«Золотая маска» утвердила новое положение о премии

Оргкомитет национальной театральной премии «Золотая маска» утвердил новое положение о премии, в соответствии с которым лауреатом премии теперь становится спектакль, а частные номинации исключаются.



«Лауреатами премии, по новому положению, станут спектакли как результаты коллективного творческого труда всего театра, в том числе авторов-создателей и исполнителей главных ролей двух премьерных составов. В наградном удостоверении лауреатов будут указаны наименование театра, спектакля, состав авторов-создателей и актеры-исполнители ролей двух премьерных составов», — указано в сообщении.



Для определения лауреатов премии будет проводиться пять самостоятельных конкурсов — спектаклей драматического театра, спектаклей театров оперы, спектаклей балета, спектаклей оперетта/мюзикла, спектаклей театров кукол. Самостоятельный конкурс «Эксперимент» также исключается.



В конкурсе спектаклей драматического театра устанавливается две номинации — «Спектакль — Лауреат. Драматический театр. Большая форма» и «Спектакль — Драматический театр. Малая форма».



В конкурсе спектаклей балета устанавливается три номинации: «Спектакль — Лауреат. Классический балет», «Спектакль — Лауреат. Современный балет», «Спектакль — Лауреат. Современный танец».



Кроме того, устанавливается новая номинация вне конкурсов — «Лучший спектакль для детей», а также новая специальная премия — президента премии и естиваля «Золотая маска».