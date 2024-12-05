Директор музея PERMM Наиля Аллахвердиева покинула пост

Директор музея PERMM Наиля Аллахвердиева покидает пост, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на министерство культуры Пермского края.



Свое решение Аллахвердиева объяснила тем, что ее планы по развитию музея были полностью реализованы.



Исполняющим обязанности директора музея временно будет назначен Станислав Павлов, заведующий отделом маркетинга и рекламы.



Аллахвердиева возглавляла музей PERMM с 2019 года.









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