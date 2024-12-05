Директор музея PERMM Наиля Аллахвердиева покинула пост

В этом году в программу смотра вошли 70 фильмов из 17 стран мира.
Региональные центры уже открыты в Нижнем Новгороде, Рязани, Ижевске, Красноярске, Воронеже, Кирове, ...
В соответствии с новым положением лауреатом премии теперь становится спектакль, а частные номинации ...
Свое решение Аллахвердиева объяснила тем, что ее планы по развитию музея были полностью реализованы.
Выставка откроется 18 декабря и объединит значимые произведения русских авангардистов и связанные с ...
В этом году в программу смотра вошли 70 фильмов из 17 стран мира.
Региональные центры уже открыты в Нижнем Новгороде, Рязани, Ижевске, Красноярске, Воронеже, Кирове, ...
В соответствии с новым положением лауреатом премии теперь становится спектакль, а частные номинации ...
Свое решение Аллахвердиева объяснила тем, что ее планы по развитию музея были полностью реализованы.
Выставка откроется 18 декабря и объединит значимые произведения русских авангардистов и связанные с ...
Виновными в мошенничестве признаны Виктор Якубов, Эмиль Намиг Оглы Гурбанов и Илья Сафонов.
Главную роль в комедии сыграет актер Нериюс Манкус, известный по ролям в сериалах «Молот ведьм» и «Н...
Выставка «Новогодний сундучок» из золотых коллекций от мануфактуры «Московская игрушка» знакомит гос...
Акция была посвящена 180-летию со дня рождения композитора Николая Римского-Корсакова.
Министр культуры России Ольга Любимова прокомментировала предстоящий Фестиваль российского кино во Ф...
В программу смотра войдут картины «Повелитель ветра», «Поехавшая», «Чук и Гек. Большое приключение»,...
Экспозиция «Интеграция культур» откроется в выставочном комплексе Art-Space на Тверской, 9.
Триеннале представляет собой научно-творческую площадку, где появляются новые креативные идеи и хоро...
Особые слова признательности министр культуры адресовала волонтерам культуры.
Художественный руководитель фестиваля Денис Мацуев впервые выступит на одной сцене с Оренбургским го...
Об этом Владимир Машков заявил на расширенном заседании секретариата СТД РФ.
Вместо российского певца партии исполнят другие артисты.
На встрече присутствовали представители профильных комитетов от Совета Федерации, Государственной ду...
Ими стали 12 выдающихся деятелей культуры из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Иваново, Владикавказа, а...
Мероприятие Общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» пройде...
05.12.2024