Серпуховский историко-художественный музей представит выставку «Фабрика Авангарда. Выкройка нового мира»

В Серпуховском историко-художественном музее откроется выставка «Фабрика Авангарда. Выкройка нового мира».



Выставка откроется 18 декабря и объединит значимые произведения русских авангардистов и связанные с ними предметы быта, сообщают организаторы.



В экспозицию вошли порядка 200 работ, включая произведения Наталии Гончаровой, Михаила Ларионова, Давида Бурлюка, Владимира Фаворского, Анны Лепорской и других мастеров.



На выставке также представлены ткани, набойные доски, изразцы, деревянная утварь и другие предметы народного искусства, сыгравшие важную роль в преобразовании визуального языка начала XX века.



Организаторы сообщили, что выставка стала результатом исследовательской работы молодых кураторов, обучающихся в рамках программы Avant-Garde Lab 6 — проекта Центра авангарда Еврейского музея и Энциклопедии русского авангарда.



По словам министра культуры и туризма Московской области Василия Кузнецова, выставка «Фабрика авангарда. Выкройка нового мира» — выставка-эксперимент, в котором исследование коллекции Серпуховского музея соединилось с попыткой расширить представление о противоречивом, но захватывающем процессе развития художественного языка модернизма в России XX века.



«А еще это второй большой проект в недавно отреставрированном «Каретном сарае», максимально полно представляющий возможности новой площадки. Уверен, что выставку ждет большое внимание и свой вдумчивый зритель», — приводит организаторы слова Кузнецова.









Фото предоставлено организатором