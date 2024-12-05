Суд вынес приговор фигурантам уголовного дела о мошенничестве с Пушкинскими картами

Объявлен приговор по делу о мошенничестве с Пушкинскими картами, передает пресс-служба Минкультуры России.



Виновными в мошенничестве признаны Виктор Якубов, Эмиль Намиг Оглы Гурбанов и Илья Сафонов.



Отмечается, что Якубов приговорен к 6 годам лишения свободы, Гурбанов — к 4 годам лишения свободы, Сафонов — к 4 годам лишения свободы.



Следствие установило, что указанные граждане в 2022 году разработали план хищения средств, выделяемых по программе «Пушкинская карта».



«Осужденные находили в сети Интернет лиц, у которых имелись Пушкинские карты с неиспользованным лимитом средств, и склоняли их к покупке билетов на мероприятия, организуемые участниками преступной группы. Также подыскивали тех, кто мог оформить Пушкинские карты с указанием заведомо недостоверных персональных данных получателей для приобретения с их использованием билетов на культурные мероприятия», — говорится в сообщении ведомства.