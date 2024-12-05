В Новосибирске снимут новогоднюю комедию «Бриллиантовый эгоист»

05.12.2024
В Новосибирске пройдут съемки новогодней комедии «Бриллиантовый эгоист».
Съемки начнутся в январе 2025 года, а выход картины в широкий прокат планируется в декабре. Главную роль в комедии сыграет актер Нериюс Манкус, известный по ролям в сериалах «Молот ведьм» и «Немодельное агентство», передает
ТАСС.
«Рабочее название фильма — «Бриллиантовый эгоист», это семейная новогодняя комедия. Съемки начнутся в январе, а к следующему Новому году, в декабре 2025-го, планируем выпустить в широкий прокат. Главную роль исполнит Нериюс Манкус, в настоящее время ведутся переговоры и с другими московскими актерами. Команда работает большая: операторы, звукорежиссеры, гримеры, сценаристы, несколько продюсеров, в том числе из Москвы», — рассказал режиссер картины Филипп Дмитриев.
По сюжету грабитель в новогоднюю ночь должен найти спрятанный бриллиант, чтобы обрести свободу и не работать на криминального авторитета. Герою предстоит примерить костюм Деда Мороза, завоевать расположение детей и найти любовь.
По словам постановщика, идея сценария пришла ему несколько лет назад, а вдохновением послужили картины «Республика ШКИД» и «Детсадовский полицейский».
Фото: Pixabay.com