В «Москве-Сити» откроется выставка ватных игрушек

Более 50 ватных игрушек представят на выставке «Новогодний сундучок» на смотровой площадке Panorama360 в «Москве-Сити», передают организаторы.



Сообщается, что выставка «Новогодний сундучок» из золотых коллекций от мануфактуры «Московская игрушка» знакомит гостей 89-го этажа башни «Федерация. Восток» с историей ваты и рассказывает, как благодаря привычному материалу появились елочные игрушки.



Посетители познакомятся с особенностями технологии производства ватной игрушки, увидят уникальные ватные елочные украшения конца XIX — начала XX века, современные работы лучших мастеров-кукольников России, созданные вручную по старинной технологии и принципу артельности 1920-1940-х годов.