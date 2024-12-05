Ольга Любимова рассказала об интересе Франции к российскому кино

Французская публика всегда имела интерес к русской культуре, в частности, к советскому и российскому кинематографу.



Об этом заявила министр культуры России Ольга Любимова, комментируя предстоящий Фестиваль российского кино во Франции.



«У французской публики всегда был интерес к русской культуре, в частности, к советскому и российскому кинематографу. В прошлом году мы с успехом провели фестиваль российского кино в четырех городах Франции, и сами зрители выразили желание видеть больше российских фильмов. Благодарим наших коллег из Посольства Российской Федерации во Франции и Российского духовно-культурного православного центра в Париже за помощь и содействие в организации Фестиваля. Такая поддержка очень ценна и подтверждает, что кино по-прежнему остается важным культурным мостом, соединяющим страны», — приводит слова Ольги Любимовой Роскино.



Фестиваль российского кино пройдет во Франции с 10 по 14 декабря. В программу смотра войдут картины «Повелитель ветра», «Поехавшая», «Чук и Гек. Большое приключение», «По щучьему велению», «Вызов», «Там, где танцуют стерхи».









Фото: пресс-служба Минкультуры России