Во Франции пройдет Фестиваль российского кино.



Смотр пройдет с 10 по 14 декабря, передает пресс-служба Роскино, организатора показа.



Сообщается, что фильмы из России будут демонстрироваться в Российском духовно-культурном православном центре в Париже, в одном из старейших кинотеатров Франции в Ментоне и в кинотеатре Le Vox во Фрежюсе.



В программу смотра войдут картины «Повелитель ветра», «Поехавшая», «Чук и Гек. Большое приключение», «По щучьему велению», «Вызов», «Там, где танцуют стерхи».



«Также мы ждем всех жителей и гостей Парижа на выставке киноплакатов к фильмам, которые были представлены на французском рынке в советские времена. Такой экскурс в историю вкупе с показами современных фильмов даст более целостное восприятие о российском кинематографе», — рассказала генеральный директор Роскино Эльза Антонова.









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