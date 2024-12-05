В Якутии стартовало Третье международное триеннале современного искусства

В креативном кластере «Квартал труда» в Якутии открылось Третье международное триеннале современного искусства «Арктический хронотоп», передает пресс-служба Арктического государственного института культуры и искусств (АГИКИ).



Отмечается, что триеннале представляет собой научно-творческую площадку, где появляются новые креативные идеи и хорошие возможности для студентов-художников, дизайнеров, раскрываются новые таланты.



«Как правило, здесь происходит синтез науки, творчества и индустрии. Сегодня мы видим интересные, глубинно-философские работы», — рассказал ректор АГИКИ Саргыланы Игнатьевой.



Работа триеннале направлена на выявление и поддержку талантливых художников, работающих в различных жанрах и направлениях. Экспозиционная и онлайн-часть объединяет студентов, молодых художников и профессионалов.



Главными критериями отбора стали не только новизна и художественная часть, но и дух экспериментаторства.



Программа триеннале включает мастер-классы и открытые лекции.