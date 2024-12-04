В Оренбурге пройдет фестиваль «Оренбургские сезоны Дениса Мацуева»

В Оренбурге пройдет XIV Всероссийский фестиваль академического искусства «Оренбургские сезоны Дениса Мацуева», передает пресс-служба Минкультуры России.



Отмечается, что художественный руководитель фестиваля Денис Мацуев впервые выступит на одной сцене с Оренбургским государственным симфоническим оркестром под управлением заслуженного артиста России Юрия Ткаченко.



Организаторы отметили, что оркестр за свою историю сотрудничал с выдающимися музыкантами, такими как Мстислав Ростропович, Николай Петров, Дмитрий Хворостовский, Ильдар Абдразаков. В состав коллектива входят 70 музыкантов, среди которых как местные выпускники, так и специалисты из других регионов России и зарубежья.



В программу фестиваля войдут сочинения различных эпох и стилей.









Фото: пресс-служба Минкультуры России