Машков предложил учредить День артиста

Председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков предложил учредить в России День артиста.
Об этом Владимир Машков заявил на расширенном заседании секретариата СТД РФ, передает
ТАСС.
«Этот день станет знаковым в театральном сообществе. Его название выбрано неслучайно, оно идет от наименования званий: народный и заслуженный артист, присваиваемых за выдающиеся заслуги и достижения в области театрального, музыкального, циркового, эстрадного и киноискусства», — приводит агентство слова Машкова.
Отмечается, что в качестве даты празднования было предложено 17 января — день рождения первого народного артиста СССР Константина Станиславского.
Машков отметил, что этой инициативой СТД хочет восстановить историческую инициативу Марии Савиной и Театрального общества, так как артисты в День актера давали спектакль, сборы от которого направлялись на строительство первого Дома ветеранов сцены в Санкт-Петербурге.
«Планируем, что 17 января 2026 года будет объявлено об учреждении Дня артиста и мы дадим старт 150-летнему юбилею СТД РФ», — сказал Владимир Машков.
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