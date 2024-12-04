Оперный театр в Неаполе отменил выступление Ильдара Абдразакова после обращения евродепутата

04.12.2024
Итальянский оперный театр «Сан-Карло» заменил российского баса Ильдара Абдразакова в двух постановках опер Джузеппе Верди «Дон Карлос» и «Аттила», передает ТАСС.
Сообщается, что вместо имени российского певца партии исполнят другие исполнители, хотя в соцсетях по-прежнему указано его имя.
Итальянская газета Napoli Today отметила, что меломаны разочарованы заменой российского артиста.
В театре не уточнили, в чем причина замены Абдразакова, отметив лишь, что замены происходят иногда «по разным причинам». В театре вместе с тем признали, что получили уведомление от вице-председателя Европарламента Пины Пичиерно о том, что российский певец не будет выступать на сцене «Сан-Карло».
Представительница итальянской Демократической партии ранее в соцсетях написала о том, что лично обращалась к руководству города и театра с тем, чтобы российского певца не допустили к выступлению. Евродепутат также препятствовала проведению в Италии показов российских фильмов, конференций.
Фото: пресс-служба концертного зала "Зарядье"