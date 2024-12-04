Оперный театр в Неаполе отменил выступление Ильдара Абдразакова после обращения евродепутата

Сообщается, что вместо имени российского певца партии исполнят другие исполнители, хотя в соцсетях по-прежнему указано его имя.Итальянская газета Napoli Today отметила, что меломаны разочарованы заменой российского артиста.В театре не уточнили, в чем причина замены Абдразакова, отметив лишь, что замены происходят иногда «по разным причинам». В театре вместе с тем признали, что получили уведомление от вице-председателя Европарламента Пины Пичиерно о том, что российский певец не будет выступать на сцене «Сан-Карло».Представительница итальянской Демократической партии ранее в соцсетях написала о том, что лично обращалась к руководству города и театра с тем, чтобы российского певца не допустили к выступлению. Евродепутат также препятствовала проведению в Италии показов российских фильмов, конференций.