Ольга Любимова провела совещание по вопросам охраны объектов культурного наследия

04.12.2024

Ольга Любимова провела совещание по вопросам охраны объектов культурного наследия
Министр культуры России Ольга Любимова провела совещание по вопросу совершенствования законодательства в области охраны объектов культурного наследия.

Об этом говорится в Telegram-канале министра.

Ольга Любимова рассказала, что на встрече присутствовали представители профильных комитетов от Совета Федерации, Государственной думы, правительства России, Минкультуры России, правительства Москвы, Минстроя, Минэкономразвития и Института археологии РАН.

«Участники озвучили свои предложения в части проведения археологических раскопок и государственной охраны памятников археологии, попадающих в зону хозяйственного освоения территорий», — говорится в сообщении.

Глава Минкультуры отметила, что перед ведомством стоит большой блок задач, связанных с объектами культурного наследия, важное место среди которых занимают вопросы археологии.

«Необходимо найти компромисс с учетом интересов научных организаций, регионов, музейных пространств, а также сохранения уникального природно-культурного ландшафта», — заявила Ольга Любимова.

По словам министра, сложившаяся в России система регулирования археологической отрасли и сохранения археологического наследия позволяет накапливать огромные массивы культурологических материалов, формировать музейные коллекции и сохранять целостное видение археологического пространства страны.


Фото: t.me/olga_b_lyubimova