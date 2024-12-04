Ольга Любимова провела совещание по вопросам охраны объектов культурного наследия

Министр культуры России Ольга Любимова провела совещание по вопросу совершенствования законодательства в области охраны объектов культурного наследия.



Об этом говорится в Telegram-канале министра.



Ольга Любимова рассказала, что на встрече присутствовали представители профильных комитетов от Совета Федерации, Государственной думы, правительства России, Минкультуры России, правительства Москвы, Минстроя, Минэкономразвития и Института археологии РАН.



«Участники озвучили свои предложения в части проведения археологических раскопок и государственной охраны памятников археологии, попадающих в зону хозяйственного освоения территорий», — говорится в сообщении.



Глава Минкультуры отметила, что перед ведомством стоит большой блок задач, связанных с объектами культурного наследия, важное место среди которых занимают вопросы археологии.



«Необходимо найти компромисс с учетом интересов научных организаций, регионов, музейных пространств, а также сохранения уникального природно-культурного ландшафта», — заявила Ольга Любимова.



По словам министра, сложившаяся в России система регулирования археологической отрасли и сохранения археологического наследия позволяет накапливать огромные массивы культурологических материалов, формировать музейные коллекции и сохранять целостное видение археологического пространства страны.









Фото: t.me/olga_b_lyubimova