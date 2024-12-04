«Золотая маска» объявила имена почетных лауреатов

04.12.2024

«Золотая маска» объявила имена почетных лауреатов
Национальная театральная премия «Золотая маска» объявила имена почетных лауреатов.

Ими стали 12 выдающихся деятелей культуры из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Иваново, Владикавказа, а также губернаторы Севастополя и Приморского края, сообщает пресс-служба премии.

В число лауреатов «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» вошли режиссер Никита Михалков, худрук театра «У Никитских ворот» Марк Розовский, актрисы Марина Неёлова, Наталья Тенякова, актер Евгений Стеблов, худрук и главный режиссер оперной труппы Московского академического музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко Александр Титель, худрук театра «Санктъ-Петербургъ Опера» Юрий Александров.

Другими лауреатами стали солистка Ивановского музыкального театра Ирина Ситнова, художник театра и кино Борис Бланк, художник-сценограф Александр Орлов, актер театра кукол Айрат Ахметшин.

Специальная премия присуждена директору и художественному руководителю Академического русского драматического театра им. Евгения Вахтангова Владимиру Уварову.

Фото: пресс-служба премии "Золотая маска"