Национальная театральная премия «Золотая маска» объявила имена почетных лауреатов.



Ими стали 12 выдающихся деятелей культуры из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Иваново, Владикавказа, а также губернаторы Севастополя и Приморского края, сообщает пресс-служба премии.



В число лауреатов «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства» вошли режиссер Никита Михалков, худрук театра «У Никитских ворот» Марк Розовский, актрисы Марина Неёлова, Наталья Тенякова, актер Евгений Стеблов, худрук и главный режиссер оперной труппы Московского академического музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко Александр Титель, худрук театра «Санктъ-Петербургъ Опера» Юрий Александров.



Другими лауреатами стали солистка Ивановского музыкального театра Ирина Ситнова, художник театра и кино Борис Бланк, художник-сценограф Александр Орлов, актер театра кукол Айрат Ахметшин.



Специальная премия присуждена директору и художественному руководителю Академического русского драматического театра им. Евгения Вахтангова Владимиру Уварову.





Фото: пресс-служба премии "Золотая маска"