В Музее Победы пройдет литературно-патриотический вечер «Русские чтения», передает пресс-служба учреждения.



Мероприятие Общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» пройдет 5 декабря.



«Под куполом Зала Славы прозвучат произведения великих русских поэтов Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Дмитрия Кедрина, Константина Симонова, Александра Твардовского, Расула Гамзатова, Николая Глазкова, а также современных авторов Елены Скороходовой, Владислава Маленко и Андрея Халтурина в исполнении заслуженного артиста России Валерия Яременко, актера театра и кино Виктора Супруна, ведущего актера театра МХАТ им. М. Горького Николая Коротаева, актера и участника специальной военной операции Павла Быкова, генерального директора Музея Победы Александра Школьника и многих других», — говорится в анонсе мероприятия.



Ведущей вечера станет Илона Броневицкая.



В программу вечера войдет также серия роликов «История России — история Побед». Участники мероприятия увидят анимацию о Ледовом побоище, Куликовской битве, освобождении Москвы от поляков в 1612 году, Полтавской битве, Бородинском сражении, Великой Отечественной войне.









Фото: пресс-служба Музея Победы