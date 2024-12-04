Соцсеть «Одноклассники» проведет открытый литературный фестиваль

Социальная сеть «Одноклассники» проведет открытый литературный фестиваль «Читаем в ОК».



Мероприятие пройдет 7 декабря в павильоне № 457 на ВДНХ. Участниками мероприятия станут писатели Сергей Лукьяненко, Дарья Донцова, Олег Рой, Константин Образцов, сообщает пресс-служба фестиваля.



«Фестиваль «Читаем в ОК» — важный шаг навстречу книголюбам среди пользователей наших платформ. В проекте участвуют более 50 авторов «Одноклассников», среди которых есть известные и любимые многими писатели и поэты. Они поделятся своим опытом, творческим видением и вступят в диалог с гостями. Мы рады видеть, как пользователи соцсети создают собственные уникальные истории о своих литературных открытиях», — рассказала директор департамента по работе с сообществами VK Мария Воробьева.



Дискуссии пройдут с 12:00 до 18:00. В программу фестиваля войдет также обсуждение современной российской литературы, поэзии, музыки, автограф-сессии.



Принять участие в фестивале можно в онлайн-формате. Трансляции дискуссий будут доступны в группе «Культура в ОК», где также доступна информация о всех составляющих проекта.



В завершение фестиваля пройдет буккроссинг, на котором гости смогут обменяться любимыми книгами, получить понравившийся экземпляр от издательского дома «Питер» и книжного магазина «Dостоевский».









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