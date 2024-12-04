В Москве откроется выставка о феномене советской сатиры

В Доме И. С. Остроухова в Трубниках откроется выставка «Археология юмора: Зощенко и Жванецкий», передает пресс-служба музея.



Государственный музей истории российской литературы имени В. И. Даля представляет выставочный проект, посвященный феномену советской сатиры, в год 130-летия Михаила Зощенко и 90-летия Михаила Жванецкого.



В музее отметили, что Зощенко и Жванецкий создавали свои произведения в разные эпохи, но в их творчестве можно найти схожие черты, позволяющие проследить этапы развития сатирического искусства от 1920-х до 1990-х годов. В первую очередь авторов объединила тема «маленького человека», его судьбы в XX веке, богатом на социальные, политические и экономические катаклизмы, сообщили организаторы.



В выставочных залах представлены материалы из фондов государственных музеев, культурного фонда Михаила Жванецкого и частных собраний. Экспонаты, представленные на выставке, иллюстрируют основные этапы творческого пути писателей-сатириков.





Фото: пресс-служба Дома И. С. Остроухова в Трубниках