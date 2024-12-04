Владимир Путин направил приветствие участникам и организаторам XI съезда Российского книжного союза

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XI съезда Российского книжного союза.



Глава государства отметил неустанную работу сообщества. Телеграмма президента опубликована на сайте Кремля.



«Дорогие друзья! Приветствую вас по случаю открытия XI съезда Российского книжного союза. Глубоко символично, что ваш форум проходит в знаменитом Доме Пашкова, чья история на протяжении многих лет неразрывно связана с судьбой рукописной и печатной книги, с развитием библиотечного дела в нашей стране. Отмечу, что участники съезда, Российский книжный союз в целом проводят большую, неустанную работу, направленную на укрепление творческого, созидательного потенциала книжной отрасли, популяризацию отечественной литературы, русского языка и языков народов России», — указано в сообщении.



Владимир Путин отметил вклад РКС в реализацию крупных просветительских, образовательных проектов и инициатив и усилия в совершенствовании конструктивного диалога с органами власти для достижения национальных целей развития.



«Уверен, что съезд, собравший представителей крупных издательств и книготорговых компаний, профильных министерств и ведомств, экспертов и аналитиков книжного рынка, библиотечных работников и полиграфистов, пройдет на достойном организационном уровне, а его решения и рекомендации будут востребованы. Ведь книга остается важнейшим источником знаний, воспитывает в человеке лучшие качества, задает высокие нравственные ориентиры», — указано в телеграмме.









Фото: пресс-служба Кремля