В столице прошла церемония награждения победителей премии мэра Москвы имени Николая Островского

В Москве прошла церемония вручения премии мэра Москвы имени Николая Островского, передает пресс-служба департамента культуры столицы.



Премия вручается людям с ограниченными возможностями здоровья за достижение высоких результатов в разных сферах.



Мероприятие прошло в Государственном музее А. С. Пушкина. Премией отмечены граждане, получившие общественное признание и способствующие развитию культуры, а также те, кто оказывает всестороннюю помощь и поддержку людям с инвалидностью.



Лауреатами премии в этом году стали 10 человек. Премия вручена в нескольких номинациях, охватывающих разные сферы искусства. В число победителей вошли художник Ирина Измайлова, мультиинструменталист Алексей Геращенко, филолог и журналист Екатерина Зотова, член совета по работе с молодежью Московской городской организации Всероссийского общества слепых Игорь Конищев, мастер спорта России по плаванию Виталий Кочнев и другие. Полный список победителей доступен на портале мэра и правительства Москвы.









Фото: пресс-служба департамента культуры Москвы