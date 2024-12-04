Представители более 10 стран примут участие в Московской международной неделе креативных индустрий

В столице впервые пройдет Московская международная неделя креативных индустрий.



Участие в мероприятии примут представители более 10 стран, включая Бразилию, Египет, Таиланд, Индонезию, Иран и Китай, передает пресс-служба департамента культуры Москвы.



Событие пройдет с 9 по 12 декабря, в программу войдут более 200 деловых встреч с участием почти 50 российских компаний.



«В центре внимания будут сферы дизайна, моды, кино и видеоигр. Отечественные и иностранные специалисты выступят за круглыми столами, обменяются опытом и посетят знаковые места города», — рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.



По словам Сергуниной, гости креативной недели побывают на ВДНХ, в студии «Союзмультфильм», кинопарке «Москино», инновационном центре «Сколково», Доме культуры ГЭС-2.



В мероприятии примут участие основатели и руководители крупных анимационных и кинематографических зарубежных компаний, продюсеры, дизайнеры и издатели.





Фото: пресс-служба департамента культуры Москвы