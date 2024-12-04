Детские центры РНММ откроют в Донбассе и Новороссии

В новых регионах в следующем году откроются новые детские центры Российского национального музея музыки (РНММ).
Об этом рассказал генеральный директор учреждения Михаил Брызгалов, передает
ТАСС.
По словам руководителя, новые детские центры музея будут открыты в нескольких регионах, в том числе в Донбассе и Новороссии.
«В следующем году мы мечтаем открыть еще несколько детских центров. Сейчас мы ведем переговоры, и они, наверное, будут открыты на наших новых территориях, но мы не ограничиваемся только ими. Важно хорошо и правильно рассказать о музыке», — сообщил Брызгалов.
Гендиректор сообщил, что центры будут открыты на базе уже существующих учреждений культуры.
Брызгалов добавил, что первый детский центр музея был открыт в Луганской филармонии, второй — в поселке городского типа Новопсков в ЛНР. Руководитель отметил, что центры оснащены мультимедийным оборудованием с отечественным контентом и программами.
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