Музей Победы проведет фестиваль искусств и творчества «Культура Победы»

В Музее Победы пройдет фестиваль искусств и творчества «Культура Победы», передает пресс-служба учреждения.



Мероприятие пройдет 8 декабря и будет приурочено ко Дню Героев Отечества. Участниками фестиваля станут более 500 человек из разных регионов России.



В музее рассказали, что главными участниками фестиваля станут люди, чьи судьбы тесно переплетены со специальной военной операцией — бойцы, их родные и близкие, волонтеры, журналисты.



В рамках фестиваля на разных площадках будет представлено несколько направлений: литература, кинематограф, живопись, музыка, хореография.



«Посетителям Музея Победы представят выставку художников — участников СВО, также все желающие услышат литературные произведения от авторов — героев нашего времени. Гости фестиваля увидят хореографические и вокальные выступления не только конкурсантов, но и звездных гостей, а для любителей кинематографа появится уникальная возможность побывать на премьерных показах документальных фильмов про СВО и пообщаться с режиссерами», — говорится в анонсе.



Специальным гостем фестиваля станет российский актер театра и кино, театральный режиссер Амаду Мамадаков.









Фото: пресс-служба Музея Победы