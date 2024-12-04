Кураторы «Фабрики дизайна 3.0» рассказали о роли наставников для дизайнеров

Кураторы конкурса Агентства креативных индустрий и Союза дизайнеров России «Фабрика дизайна 3.0» рассказали о роли наставников дизайнеров, передает пресс-служба конкурса.



Отмечается, что наставничество сегодня становится важнейшим инструментом для профессионального роста, помогает молодым специалистам лучше ориентироваться в реалиях рынка, выстраивать эффективную коммуникацию с клиентами и повышать качество работы.



Эксперты выделяют несколько категорий наставников, в число которых входят руководители компаний и работодатели, заказчики, исторические фигуры.



Президент Союза Дизайнеров России, член Общественного совета при Министерстве культуры РФ, соорганизатор конкурса «Фабрика дизайна» Виталий Ставицкий отметил, что многие ведущие дизайнеры обучались именно на примере руководителей компаний.



«Они действительно были для меня наставниками, предлагали почитать интересную литературу — в интернете в 90-х годах не было столько полезной информации по теме. В основном это были книги западных издательств», — отметил Ставицкий.



Дизайнер интерьера, основатель и руководитель студии KRUTALEVICH INTERIORS, преподаватель кафедры дизайна среды РГУ им. А. Н. Косыгина Светлана Круталевич считает главными наставниками своих заказчиков: «Они «образовывают» нас как специалистов. И каждый следующий заказ — это новый опыт и новая ступень развития и для меня как для профессионала, и для всей моей команды».



Основатель и генеральный директор компании «Смирнов Дизайн», директор Центра исследований и инновационных разработок РГХПУ им С. Г. Строганова и вице-президент Союза Дизайнеров России Сергей Смирнов отметил, что на его становление как дизайнера повлияли несколько людей и событий: «Первое — работа на керамическом предприятии. Я пошел туда, с первого года не поступив в Строгановку, и стал гипсомодельщиком, гипсолитейщиком. Именно там я получил базовые навыки владения материалом, прототипирования и проектирования. Второе поворотное событие произошло в 1997 году. Я вернулся из армии, и мой двоюродный брат познакомил меня с 3D-моделированием. Возможность создавать дизайн с помощью трехмерных технологий, абсолютно инновационных на тот момент, была чем-то невероятным».



Другими инструментами для получения поддержки опытных коллег из индустрии являются практика на предприятиях, личные связи, конкурсы, креатоны и образовательные программы.









Фото: пресс-служба конкурса "Фабрика дизайна 3.0"